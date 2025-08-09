Après un semi-marathon et un match de fooot, les robots n'en finissent plus de vouloir se tirer la bourre avec les sportifs de haut niveau. Cette fois, la Chine accueille cette année les World Humanoid Robot Games, une première mondiale pour ce type de machines. Plus de cinq cents robots issus de 127 entreprises s’affronteront dans des épreuves variées, du football au basketball en passant par le tennis de table ou le combat libre. Un programme qui inclut aussi des démonstrations artistiques, comme des chorégraphies en groupe, et des scénarios simulant des situations réelles. Les organisateurs veulent ainsi tester à la fois la mobilité, la réactivité et la coordination de ces humanoïdes.

La télévision publique chinoise a déjà diffusé quelques extraits. On y voit des robots imiter les gestes de sportifs professionnels, dribbler un ballon ou se défendre sur un ring. Les compétitions se dérouleront dans plusieurs enceintes de Shanghai, transformées pour accueillir aussi bien les épreuves sportives que les zones d’exposition. Les participants viennent de différents horizons : start-up, grands groupes technologiques, universités et laboratoires de recherche.