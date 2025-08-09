Shanghai se prépare à accueillir un événement inédit : le coup d’envoi d’un tournoi international de football… réservé aux robots humanoïdes. Plus de 500 machines venues du monde entier vont s’affronter sur différents terrains, dans une série de compétitions sportives et techniques.
- Shanghai accueille les World Humanoid Robot Games, un tournoi inédit avec plus de 500 robots humanoïdes en compétition.
- Les épreuves incluent football, basketball et démonstrations artistiques, testant mobilité et coordination des robots.
- L'industrie chinoise des robots humanoïdes connaît une forte expansion, soutenue par des géants comme Tencent et Alibaba.
À partir de la semaine prochaine, Shanghai accueillera plusieurs centaines de robots humanoïdes venus de 127 entreprises pour participer aux World Humanoid Robot Games. L’événement prévoit un programme mêlant sports, démonstrations et scénarios techniques. Les épreuves iront du football au basketball, en passant par le combat libre, le tennis de table ou encore la danse en groupe. Les organisateurs veulent évaluer les performances physiques et la coordination de ces machines, dans un contexte où l’industrie chinoise des humanoïdes connaît une forte expansion, soutenue par des investisseurs et une production nationale compétitive.
Des matchs de football et bien plus encore pour ces athlètes d’un nouveau genre
Après un semi-marathon et un match de fooot, les robots n'en finissent plus de vouloir se tirer la bourre avec les sportifs de haut niveau. Cette fois, la Chine accueille cette année les World Humanoid Robot Games, une première mondiale pour ce type de machines. Plus de cinq cents robots issus de 127 entreprises s’affronteront dans des épreuves variées, du football au basketball en passant par le tennis de table ou le combat libre. Un programme qui inclut aussi des démonstrations artistiques, comme des chorégraphies en groupe, et des scénarios simulant des situations réelles. Les organisateurs veulent ainsi tester à la fois la mobilité, la réactivité et la coordination de ces humanoïdes.
La télévision publique chinoise a déjà diffusé quelques extraits. On y voit des robots imiter les gestes de sportifs professionnels, dribbler un ballon ou se défendre sur un ring. Les compétitions se dérouleront dans plusieurs enceintes de Shanghai, transformées pour accueillir aussi bien les épreuves sportives que les zones d’exposition. Les participants viennent de différents horizons : start-up, grands groupes technologiques, universités et laboratoires de recherche.
Un secteur en plein essor soutenu par des géants et des start-up locales
En parallèle de l’événement, le marché chinois des robots humanoïdes connaît une forte accélération. Plusieurs entreprises, soutenues par des investisseurs comme Tencent ou Alibaba, préparent leur entrée en bourse. La production bénéficie d’une industrie locale capable de fabriquer aussi bien les composants mécaniques que les systèmes électroniques. Cette maîtrise de la chaîne industrielle permet aux fabricants de proposer des prix compétitifs.
Parmi les modèles récents, l’entreprise Unitree a présenté un humanoïde vendu autour de 6 000 dollars. Ce type de tarif élargit le marché à des secteurs qui n’avaient pas accès à ces machines jusqu’ici. Les fabricants cherchent à rendre ces robots plus polyvalents, afin qu’ils puissent passer de tâches simples à des missions plus complexes. Les compétitions comme celles organisées à Shanghai servent de vitrine pour montrer leurs capacités dans des conditions réelles.