Les robots de Hugging Face quittent les croquis pour s’animer. Depuis quelques jours, l’entreprise propose deux nouveaux modèles humanoïdes conçus pour interagir avec des systèmes d’intelligence artificielle. Le premier s’appelle HopeJR. C’est un robot grandeur nature qui marche, bouge les bras, tourne la tête et dispose de 66 articulations motorisées. Le second s'appelle Reachy Mini. Il est plus compact, destiné à un usage de bureau, et permet de tester différentes interfaces vocales ou visuelles, grâce à une tête mobile, un micro et des haut-parleurs intégrés. Après le bras articulé à monter soi-même comme un as de la robotique, Hugging Face bombe le torse.

Ces deux machines partagent un même principe : elles sont open source. Leur schéma, leur électronique et leur logiciel sont librement accessibles. N’importe qui peut les assembler, les modifier ou même les fabriquer soi-même. Hugging Face parle d’un prix cible de 3 000 dollars, soit 2 640 euros et des brouettes pour HopeJR et de 250 à 300 dollars pour Reachy Mini (entre 220 et 265 euros en gros). L’entreprise n’a pas encore précisé de date exacte de livraison mais la liste d’attente est déjà ouverte.