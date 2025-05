DarkCrystal

Je me demande toujours pourquoi on parle d’intelligence pour les IA ? L’intelligence, humaine (en particulier), c’est sentir, réfléchir, douter, créer du sens à partir de ce qu’on vit. L’IA, elle, ne fait que deviner la suite la plus probable d’un texte, sans rien comprendre. Elle assemble des mots, Elle fonctionne par probabilité, nous on pense. C’est toute la différence.