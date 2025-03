L'outil est pensé pour être pratique, mais aussi pour assurer la sécurité de l'utilisateur. Il est ainsi impossible de demander à l'agent IA d'effectuer des achats pour vous. Cette partie reste bloquée pour n'être potentiellement prise en main que par l'être humain. Il est par contre possible de demander à Operator de conserver les cookies du site où il est passé, afin de pouvoir plus facilement accéder à sa réservation.

OpenAI considère Operator à l'heure actuelle comme encore en cours de développement. Il n'est disponible que dans la version bureau de ChatGPT, et seulement pour ceux qui payent l'abonnement ChatGPT Pro - le plus onéreux de la gamme, à 200 dollars par mois. Mais il ne s'agit que d'un début, et l'on devrait s'attendre dans les prochains mois à voir de plus en plus de ces outils apparaître chez les géants du secteur.