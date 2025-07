arsworld

Ce n’est pas Mistral que je charie, mais l’Europe.

Ps. Moi seul j’ai fait un assistant qui reconnaît ma voix, utilise tts pour me répondre et peut interagir avec mon pc (ouvre le gestionnaire de tâche, donne la météo, ouvre les film, ma zik etc…)

Je l’ai appelé alpha. (D’ailleurs avant google et son alpha). On est pas sur de l’IA car je me base sur un dico perso mais il est pas mal performant.