À l'instar d'Alibaba, Tencent se positionne comme un acteur majeur de l'IA en Chine, avec des ambitions claires dans le développement de modèles de langage à grande échelle. L'entreprise avait déjà manifesté son intérêt pour concurrencer les modèles occidentaux tels que Gemini et ChatGPT, tout en explorant l'intégration de l'IA dans des applications populaires comme WeChat.

Selon Martin Lau, président de Tencent, l'entreprise dispose d'un « stock de puces assez important que nous avons acquis précédemment ». Cette réserve stratégique permettrait à Tencent de continuer à entraîner ses modèles d'IA « pour plusieurs générations à venir », même en cas de durcissement des restrictions américaines. L'entreprise entend utiliser ces puces pour des applications générant des retours immédiats, notamment dans la publicité et la recommandation de contenu.

Tencent ne se contente pas de s'appuyer sur ses stocks existants. L'entreprise explore également des méthodes d'entraînement de modèles plus efficaces, nécessitant moins de ressources. Martin Lau a souligné que Tencent s'éloigne du concept de « loi d'échelle » privilégié par les entreprises américaines, qui exige une expansion continue des clusters d'entraînement. L'entreprise cherche également à optimiser l'inférence grâce à des améliorations logicielles, ce qui permettrait de doubler la capacité des GPU existants. Tencent envisage par ailleurs d'utiliser d'autres types de puces, y compris des puces conformes aux réglementations chinoises ou importables, ainsi que des ASIC et des GPU pour les modèles plus petits.