La question qui brûle les lèvres est évidemment : comment ByteDance compte-t-il s'y prendre ? Les sanctions américaines visent précisément à limiter l'accès des entreprises chinoises aux technologies de pointe américaines. Alors, est-ce un tour de passe-passe technologique ? Un contournement via des filiales à l'étranger ? Ou tout simplement, les sanctions actuelles laissent-elles encore des fenêtres de tir suffisamment larges pour ce type d'achat massif ?

Il faut dire que les sanctions sont complexes, et leur application n'est pas toujours une science exacte. Des puces moins performantes que les modèles haut de gamme, mais toujours extrêmement puissantes, pourraient faire l'affaire pour ByteDance. De plus, l'achat via des entités basées dans des pays tiers, non soumis aux mêmes restrictions, pourrait être une autre piste. Après tout, on sait que dans la tech, les frontières sont parfois plus poreuses qu'on ne le pense.

Ce n'est pas la première fois qu'une entreprise chinoise semble déjouer les sanctions américaines. On se souvient des difficultés rencontrées par Huawei, forcé de se passer des technologies américaines. Pourtant, même sous pression, Huawei continue de développer ses propres puces et de progresser, certes plus lentement, mais sûrement. Huawei reste dépendant de TSMC malgré les sanctions, mais la firme ne lâche pas l'affaire pour ses propres puces IA. On voit bien que la volonté de s'affranchir de la dépendance technologique américaine est forte. Cette pression ne devrait d'ailleurs que s'accentuer avec le retour de Trump à la présidence, l'achat massif de puces par la Chine avant le début de ce second mandat en est d'ailleurs le signal le plus fort.