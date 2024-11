Du côté de Washington, on craint plus que tout que la Chine puisse avancer rapidement vers l'autonomie technologique dans le secteur des semi-conducteurs. Et pourtant, l'empire du Milieu avance. On sait en effet que les géants de ce pays pourraient déjà graver en 5 nm, voire en 3 nm.

Et d'après Reuters, dans le domaine des puces IA, la Chine avance aussi, grâce à Huawei. La firme chinoise serait en effet prête à lancer la production de masse de sa puce Ascend 910C, durant le premier trimestre 2025. Une puce que Huawei présente comme aussi puissante que le standard actuel dans le domaine, la H100 de NVIDIA.