Huawei de plus en plus investi dans l'IA, au détriment de son nouveau Mate 60

Il est depuis un certain temps déjà impossible de proposer en Chine les puissantes puces IA de Nvidia H100 et A100, du fait des sanctions américaines. Côté local, la production la plus importante est la Ascend 910B, développée par Huawei, ce qui en fait de facto, et malgré la capacité de certaines entités chinoises à circonvenir les sanctions de Washington, le semi-conducteur le plus prisé par de nombreux acteurs chinois de l'IA.

Malheureusement, à l'heure actuelle, Huawei ne dispose pas de lignes de production assez amples pour satisfaire la demande. Ainsi, selon Reuters, le géant a dû faire des arbitrages. La direction a en effet effectué des changements au niveau d'installations utilisées à la fois pour fabriquer la puce Ascend 910B et la puce Kirin qui équipe les smartphones Mate 60. Une plus grande partie des moyens de production sera ainsi allouée à la première, ce qui va mécaniquement réduire la production de la seconde.