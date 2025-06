Les États-Unis et la Chine sont depuis plusieurs années à couteaux tirés dans le secteur de la tech, avec Washington craignant toujours un peu plus de perdre son avance technologique au profit d'une autre puissance. Et il n'y a pas de domaine plus stratégique dans cette rivalité que l'intelligence artificielle, qui promet d'être LA technologie la plus importante des prochaines décennies. Un domaine dans lequel la Chine commence à faire émerger des géants, à la suite de DeepSeek.