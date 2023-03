Conçu pour remplacer l'humain sur les tâches pénibles, ce robot a enfin une tête... et c'est bien mieux comme ça

En plus de l'ajout d'une tête, Digit deuxième génération a également reçu de nouvelles mains qui devraient lui rendre plus faciles les tâches manuelles comme ramasser des objets.

Cette nouvelle version ne vient cependant pas bouleverser outre mesure les fonctions du premier modèle. S'il est capable d'évoluer (majoritairement dans des entrepôts) sur des terrains légèrement accidentés, il s'agit principalement d'un robot dont la tâche est de prendre et déposer à divers endroits, et jusqu'à une certaine hauteur des objets pesant 15 kilos maximum.

Pour l'heure, Agility Robotics n'a pas fait part d'un prix pour ce nouveau Digit à l'apparence plus sympathique et pratique. En lieu et place, la société propose aux entreprises intéressées de participer à un programme de partenariat visant à « profiter d'une opportunité exclusive pour participer au développement des capacités de Digit ».