La nature ne nous a fait que 5 doigts ? En voila un 6e, robotique, que l'on adopte en un rien de temps

La question initiale était de savoir si le cerveau humain pouvait s'adapter à l'utilisation d'un membre supplémentaire dans la réalisation d'une tâche qui nécessite des compétences réelles.

L'inspiration est venue de la fascination de l'humanité pour les personnages qui ont plusieurs membres, comme ceux que l'on trouve dans la mythologie indienne. L'étude consiste donc à accrocher un troisième pouce robotique au poignet et à le contrôler avec le pied. Les participants, qui ont formé un groupe de six pianistes expérimentés et de six débutants, ont pu apprendre à jouer avec les 11 doigts en seulement une heure.

Les chercheurs en ont déduit que le cerveau était bien capable de considérer ce onzième doigt comme une partie naturelle du corps. Autre surprise : la rapidité à s'adapter à ce troisième pouce n'était pas limitée aux joueurs expérimentés, ce qui démontre que nous sommes aussi en mesure d'apprendre à utiliser un membre supplémentaire dans une tâche qui nous est inconnue.