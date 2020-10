En pratique, Microsoft a déjà réalisé des essais avec douze participants. Ces derniers « ont évalué le réalisme de saisie et lâcher d'objets de différentes formes et tailles avec une note moyenne de 5,19 sur une échelle de 1 à 7 ; ils ont évalué la capacité à attraper et à lancer des balles dans différentes directions et à différentes vitesses à 5,5, ; enfin, ils ont pu déterminer le poids d’objets tenus avec une précision de 87 % par incréments de 100 grammes environ. »