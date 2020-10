Réalité virtuelle : le dispositif de déplacement immersif Omni One va débarquer dans les foyers

Le site de cette campagne de financement propose plusieurs manières de se procurer un Omni. Il est ainsi possible d'investir 1 000 dollars dans Virtuix (le minimum), pour bénéficier d'une remise de 20 % sur le Omni One ou de 40 % si la somme nécessaire à la mise en production du projet (non précisée) est atteinte rapidement.