HP : le casque VR Reverb G2 Omnicept Edition capture mouvements de bouche et rythme cardiaque

En revanche, le coussin facial dispose désormais d'un cuir PU lavable, et la sangle à l'arrière se règle désormais via un cliquet. Et surtout, le casque a reçu de nouveaux capteurs biométriques.

L'appareil reçoit ainsi, par exemple, le suivi oculaire, ce qui permettra aux professionnels de développer des applications interagissant avec le regard de l'utilisateur. Cela pourrait aussi être utilisé pour créer des cartes thermiques indiquant où le regard du porteur du casque a passé le plus de temps.