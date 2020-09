Oculus Quest 2 : le casque de réalité virtuelle disponible en précommande

Pour cette nouvelle version l'une des améliorations majeures se situe au niveau du processeur. C'est le SoC Snapdragon XR2, une puce dérivée du Snapdragon 865 qui équipé l'appareil pour des performances remarquables dans les différentes expériences VR. 6 Go de mémoire vive au lieu de 4 sur la précédente mouture assiste le processeur dans ses différentes tâches. L'Oculus Quest 2 a aussi vu sa partie optique modifiée avec deux écrans OLED d'une définition 1832 x 1920 pixels, soit un nombre de pixels plus important que sur le précédent modèle.

Comme nous le disions un peu plus haut, l'Oculus Quest 2 est un modèle entièrement sans fil. Il se connecte à votre box internet et n'a besoin que des deux controlleurs pour naviguer dans l'interface et jouer. Vous pouvez également, pour accéder à des expériences plus exigeantes sur le plan technologique, le relier à votre PC et tirer parti de la puissance de votre machine.