Robotique : les installations repartent à la hausse, la France dans le top 8 mondial

Derrière l'Allemagne, on retrouve l'Italie (13 %) et la France (8 %), qui est le huitième pays au monde à avoir installé le plus de robots industriels en 2020 (5 400 environ), devant Singapour, l'Espagne, le Mexique et l'Inde notamment. Si le marché français connaît une croissance en 2021, celle-ci reste à confirmer et devrait dans tous les cas être limitée, comparée aux plus grandes nations robotiques. La France mise en tout cas sur les « cobots », ces machines issues de la robotique collaborative qui accompagnent les collaborateurs d'une entreprise en sécurisant leur environnement de travail et en améliorant leur productivité.