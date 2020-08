Le smart tattoo, un pas de plus vers le transhumanisme ?

À terme, l’objectif est de permettre aux clients de réaliser eux-mêmes leurs smart tattoos. Dans les laboratoires de Microsoft, les chercheurs travaillent avec des machines performantes, capables d’élaborer des structures multicouches, de tracer une multitude de lignes et une grande variété de formes. Néanmoins, selon Jonathan Lester, il serait possible de concevoir des dispositifs avec des outils nettement plus archaïques, accessibles au plus grand nombre : « En théorie, il suffit d'un peu de colle et de quelque chose qui conduit l'électricité et qui fait tout ce que vous voulez en matière de détection, et vous avez besoin d'un moyen de protéger cela ».