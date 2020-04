Au MIT, les drones se contrôlent par les gestes des bras et des mains

Adapter les machines aux personnes, et non l'inverse

Lire aussi :

Des chercheurs du MIT testent un produit permettant de peindre une interface

Améliorer la préhension

Source : MIT

Pour les chercheurs, cette technique doit permettre de simplifier les interactions humain-machine.Ce système, qui nécessite uniquement la pose de quelques capteurs au niveau du biceps et de l'avant-bras - aucun capteur n'a été spécifiquement disposé dans l'environnement lors des tests - peut sembler particulièrement intuitif. Mais dans son communiqué, le MIT explique que l'intuition est «». Daniela Rus, la directrice du CSAIL ajoute : «». En d'autres termes, et à l'aide d'algorithmes, le MIT souhaite montrer à une machine comment interpréter un ordre donné à l'aide d'un simple geste par une personne.Pour cela, les capteurs enregistrent les signaux qui traversent les muscles du bras et de l'avant-bras de la personne. Ceux-ci permettent d'interpréter une rotation du bras ou un mouvement de la main, les algorithmes se chargeant ensuite d'en déduire l'ordre donné : un simple geste vers la droite est interprété comme une volonté d'aller à droite.Un système simple et des ordres basiques, qui visent à adresser la robotique à un public plus large, mais qui ne sont pas encore parfaits. Sur plus de 1 500 ordres donnés via des gestes, 81,6 % ont été correctement identifiés par le drone.L'utilisation de capteurs pour la détection de signaux dans les muscles permettrait également une meilleure préhension des objets. Le communiqué indique : «».Selon l'équipe, le système «» pourrait être utilisé dans différents cas de figure, notamment la navigation dans les menus d'appareils électroniques ou la supervision d'appareils autonomes. Il pourrait être intégré à des appareils destinés à la manutention, à l'assistance aux personnes ou à l'exploration à distance.Dans le cas d'un drone, le système est susceptible de donner toutes sortes d'ordres à l'appareil. Les chercheurs ajoutent avoir utilisé un drone Bebop 2 de la marque Parrot pour les tests, mais précisent que n'importe quel drone disponible dans le commerce pourrait être manipulé de la sorte.Joseph DelPreto, l'auteur principal de l'étude affirme que «». L'équipe entend d'ailleurs tester son système sur davantage d'appareils.