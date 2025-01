Selon les services de renseignement occidentaux et ukrainiens, la Russie a déjà utilisé des semi-conducteurs provenant d'appareils électroménagers pour ses missiles et ses drones. Chat échaudé craignant l'eau froide, cette nouvelle utilisation des consoles de jeux montre que l'UE n'est pas un lapin de six semaines et inclut dans ses sanctions des produits apparemment anodins, mais potentiellement détournés à des fins militaires.

L'interdiction proposée par l'UE viserait principalement les commerçants du bloc des 27, y compris les vendeurs d'occasion, qui envoient des consoles en Russie. On notera que les trois plus grands fabricants de consoles, Microsoft, Nintendo et Sony, ont déjà suspendu leurs ventes en Russie début mars 2022. Cette mesure de l'UE viendrait donc renforcer ces actions volontaires des entreprises et fermer les éventuelles failles permettant l'acheminement de ces appareils vers la Russie.