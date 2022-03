Guerre en Ukraine : Amazon rejoint la liste des entreprises à quitter les terres de Russie

« Nous avons suspendu l'expédition de produits de détail aux clients basés en Russie et en Biélorussie, et nous n'accepterons plus de nouveaux clients AWS basés en Russie et en Biélorussie ni de vendeurs tiers Amazon », explique l’entreprise dans son communiqué. Même son de cloche pour New World , le seul jeu vidéo qu’elle vend en Russie, qui ne peut plus être acheté là-bas. Son service de streaming vidéo , Prime Video , est lui aussi impacté et ne sera plus disponible pour les clients basés dans le pays.