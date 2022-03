Netflix suspend son service en Russie, TikTok taille dans ses fonctionnalités

Concernant TikTok, le service n'est pas coupé sur place, mais les fonctionnalités s'y font de plus en plus rares. Dimanche, le groupe chinois ByteDance a annoncé la suspension immédiate de deux fonctionnalités majeures : la publication de vidéos en direct, et la possibilité de poster des vidéos de façon plus traditionnelle. Seule la messagerie du réseau social demeure active parmi les principales fonctionnalités.