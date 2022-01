En Russie, Netflix va devoir proposer des chaînes d'État en streaming

Le Moscow Times rapporte que Netflix va désormais devoir diffuser les flux des 20 plus grandes chaînes de télévision fédérales russes. Plus concrètement, à partir de mars 2022, les utilisateurs pourront retrouver « Channel One », la chaîne privilégiée de l’État, ou encore « Spas », la chaîne de l'Église orthodoxe locale, aux côtés des films et séries du catalogue habituel de la firme américaine.