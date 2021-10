Les 10 films et séries les plus visionnés sur Netflix enfin dévoilés, découvrez-les !

1. Bird Box – 282 millions d’heures visionnées

2. Tyler Rake – 231 millions d’heures visionnées

3. The Irishman – 215 millions d’heures visionnées

4. The Kissing Booth 2 – 209 millions d’heures visionnées

5. 6 Underground – 205 millions d’heures visionnées

6. Spenser Confidential – 197 millions d’heures visionnées

7. Enola Holmes – 190 millions d’heures visionnées

8. Army of the Dead – 187 millions d’heures visionnées

9. The Old Guard – 186 millions d’heures visionnées

10. Murder Mystery – 170 millions d’heures visionnées