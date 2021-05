Netflix, Disney+, Apple TV+ et Prime video : les nouveautés de la SVoD en mai 2021

C’est LA comédie de la plateforme d’Apple. Produite par Ubisoft et imaginée par le trio composé par Rob McElhenney, Charlie Day et Megan Ganz (It's Always Sunny in Philadelphia), cette série raconte le quotidien d’un studio de développement de jeux vidéo.

Pour cette deuxième saison, et après deux épisodes bonus qui prenaient pour toile de fond les difficultés posées en termes d’organisation du travail par la crise de la COVID-19, toute l’équipe sera de retour au bureau pour imaginer la prochaine extension du fameux MMORPG Mythic Quest.