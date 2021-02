Disney+ date de nombreuses futures séries, dont Loki et Star Wars: The Bad Batch

Avant cela, le 26 mars débarquera la série The Mighty Ducks: Game Changers. À l'instar de Cobra Kai pour Karate Kid, il s'agit de la suite de la trilogie de films des années 90 sur le hockey, Les Petits Champions.

Pour les amateurs, la saison 2 de High School Musical: The Musical: The Series arrivera, elle, le 14 mai. Enfin, on relèvera l'arrivée le 2 juin de l'adaptation des romans The Mysterious Benedict Society, et le 2 juillet de Monsters at Work, un spin-off en série de la franchise de films d'animation Monstres et Cie.