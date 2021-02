Star Wars: The Clone Wars : la série animée qui sauvera la Prélogie

À l'approche des événements de l'Episode III, que l'ont sait inévitables, dont le fameux Ordre 66 et la transformation finale d'Anakin Skywalker, les gants s'enlèvent : les enjeux dramatiques et la tension grimpent, des personnages emblématiques apparaissent ou reviennent, et les morts marquantes s'enchaînent. La série devient tout simplement plus riche, ambitieuse et épique.

Star Wars: The Clone Wars n'hésite également pas à explorer de nombreux éléments entrevus ou rapidement évoqués au cours de la saga, pour enrichir cette dernière (la Force et ses origines, la relation entretenus par différentes peuples de la galaxie avec les Jedis et les Siths, etc.). La politique (les intrigues et trahisons qui vont avec) prend aussi plus de place, notamment sur Coruscant et Mandalore, cette dernière planète méritant bien un coup de projecteur.