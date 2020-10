Alors, on regarde ? The Mandalorian S02E01

Tout d'abord, il introduit un sympathique nouveau personnage incarné par le formidable Timothy Olyphant (Fargo S04). Ensuite, et surtout, l'épisode pose des liens directs bienvenus avec la saga principale, et notamment l'Episode VI.

Certains ne sont là que pour apporter du contexte et un peu de fan service, certes, mais la dernière image de l'épisode promet quelque chose de plus ambitieux. Il ne reste donc plus qu'à espérer que la série ne traînera pas trop, comme en première saison et parviendra à éviter l'effet pétard mouillé.