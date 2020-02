Le veilleur d'écran[s] S02E09 📺 Love, Death & Robots : Netflix and chip

Dans un contexte où l'offre en matière de séries n'a jamais été aussi pléthorique, le Veilleur d'écran[s] se propose d'être votre guide à travers les saisons. Qu'il s'agisse d'une ancienne série aujourd'hui culte, d'un carton récent ou d'un show plus anonyme, cette chronique vous aidera à ne perdre votre temps qu'en bonne compagnie.

Love, Death & Robots comme un lavabots

Pack Mirror

Faites l'amour, et la guerre

Dans la chronique finale de la saison 1 du Veilleur d'écran[ s ] - dans laquelle je listais les meilleures séries de 2019 - j'annonçais ne pas avoir pu réaliser de classement hiérarchique, ne réussissant pas à choisir parmi les nombreux shows m'ayant convaincu cette année. Cependant, une série se détachait aisément, vers le haut du panier, et il est temps aujourd'hui de vous en parler plus en détails. J'ai nomméProposée par Netflix, à l'initiative de David Fincher et Tim Miller,est une série d'anthologie animée, composée à ce jour d'une première saison de 18 épisodes (la saison 2 étant officiellement dans les tuyaux). Un peu à la manière d'une certaine, par exemple, chaque épisode est totalement indépendant et raconte quelque chose de différent. À tel point qu'à son lancement, Netflix expérimentait la personnalisation en faisant varier l'ordre de diffusion des épisodes d'un compte à un autre.La comparaison s'arrête cependant à cette dimension anthologique et au cœur science-fictionnel de la série - qui va emprunter à plusieurs autres genres en passant (drame, comédie, guerre, absurde...etc.).s'enfonce en effet encore plus loin dans cette volonté de ressembler davantage à une collection de courts-métrages qu'à une série classique.Aussi, la durée des épisodes varie énormément (de 6 à 17 minutes) et il n'y a pas que le fond qui change, mais aussi, et surtout, la forme. Comme vous l'avez peut-être d'ores et déjà observé, si vous avez regardé le trailer en fin d'article, chaque épisode, ou presque, a été dirigé et animé par une équipe différente et dans un style visuel propre. De la solide 3D qui penche souvent vers le photo-réalisme digne des plus belles cinématiques de jeux vidéo, à des directions artistiques graphiquement inspirées, marquantes ou spécialement atypiques, en passant par du dessin animé tantôt orienté cartoon, tantôt plus poussé et sérieux, il y a de quoi se régaler, quelles que soient vos préférences en la matière.Destinée aux adultes, la série est donc plutôt mature et de nombreux épisodes sont assez violents, bien que graphiques (combats, sang, explosions, nudité...etc.). Certains spectateurs pourront d'ailleurs lui reprocher un surplus de scènes chocs gratuites, afin de faire parler d'elle ; cela dit, en dehors de quelques rares excès, cela ne m'a pas spécialement gêné. En outre, certaines histoires se révèlent beaucoup plus bon enfant qu'il n'y paraît, pouvant plaire à toutes et tous.La série se caractérise d'ailleurs par un fort contraste narratif entre chaque épisode, certains faisant dans la sobriété et ne cherchent pas à raconter plus que leur court scénario, pour divertir à la manière d'un sketch, quand d'autres vont, à l'inverse, tenter d'évoquer et d'approfondir des sujets plus complexes, ou métas, comme seule la science-fiction le permet. Une fois encore il y en a pour tous les goûts, au risque bien entendu que certaines des histoires racontées vous laissent complètement en-dehors.En ce qui me concerne, la plupart des 18 épisodes m'ont tellement plu, tant pour leurs histoires que pour leurs univers ou leur style visuel, que j'aimerais en voir découler des suites, des épisodes plus longs et, pourquoi pas, des longs métrages complets.Pour ne donner que quelques exemples, « Les Trois Robots » est très drôle et mignon, « Le Témoin », très solide, vous fracassera la rétine à la manière d'un certain(ce qui parait normal puisqu'Alberto Mielgo a travaillé sur les deux), « Des Fermiers Équipés » ferait un excellent jeu vidéo, « Derrière la faille » donne foncièrement envie d'en voir plus, « Bonne Chasse » est aussi touchant et surprenant que sa direction artistique est frappadingue, « Histoires alternatives » frôle le burlesque et plonge dans le désopilant, « L'Âge de Glace » est original et apporte l'unique touche de véritables acteurs en live action (et puis je suis incapable de dire non à Mary Elizabeth Winstead,) et « Une Guerre Secrète » m'a collé une claque technique épique.

« Love, Death & Robots est l'une des choses les plus originales, solides et atypiques proposées ces derniers temps »

La mécanique du core

Cette série est pour vous si : - Vous aimez le format anthologie (plein d'histoires courtes et différentes)

- Vous recherchez une série qui se dévore rapidement

- Vous voulez voyager et en prendre plein les yeux



Cette série n'est pas pour vous si : - Vous recherchez un show avec un fil rouge et des épisodes longs

- Vous n'aimez pas trop l'animation et/ou la science-fiction, quelle qu'en soit la forme

- Allergique à la violence ? Vous allez pouvoir sauter pas mal d'épisodes



On sent d'ailleurs que la plupart des studios derrière le show ont eu les moyens d'exprimer pleinement leur talent, et les producteurs ne sont probablement pas étrangers à la réussite de la série. Aux crédits on retrouve effectivement des noms connus comme Tim Miller () ou encore - et surtout - David Fincher (je ne sais pas quel film de son impressionnante carrière choisir alors débrouillez vous).Bref, en un mot comme en cent, regardez. Car même s'il ne s'agit pas « vraiment » d'une série dans le sens le plus strict du terme, c'est l'une des choses les plus originales, rafraîchissantes, solides et atypiques à avoir été proposées par Netflix (et les autres) ces derniers temps.