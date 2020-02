Le veilleur d'écran[s] S02E08 📺 Dirk Gently, détective holistique : absurdement fantastique

Dans un contexte où l'offre en matière de séries n'a jamais été aussi pléthorique, le Veilleur d'écran[s] se propose d'être votre guide à travers les saisons. Qu'il s'agisse d'une ancienne série aujourd'hui culte, d'un carton récent ou d'un show plus anonyme, cette chronique vous aidera à ne perdre votre temps qu'en bonne compagnie.

Dirk Gently, détective holy shit

Est-ce que je vous ai déjà donné la définition de la folie ?

Frodon de soi

Je pense honnêtement ne jamais avoir été aussi embêté lors de l'écriture d'un numéro du Veilleur d'écran[s]. Plusieurs éléments rendent en effetunique, et je ne sais pas trop ce que je devrais ou ne devrais pas vous dire à son sujet.Un premier point, que j'ai finalement décidé de dévoiler dès les premières lignes, est que le show de BBC America a été sauvagement annulé à l'issue de sa deuxième saison. Cela n'aurait pas forcément été un problème si cette dernière s'était proprement terminée, mais les scénaristes y ont laissé un certain nombre de questions sans réponses et ne se sont pas privés pour introduire de nouveaux éléments sous la forme departiculièrement salés, laissant les fans (d'ailleurs nombreux à tenter un sauvetage par voie de pétition) sur leur faim.Préparez-vous donc à une certaine frustration, qui pourrait être rédhibitoire pour certains. Vous l'aurez compris, ce n'est pas mon cas et je pense que malgré la conclusion douloureuse, le voyage à la fois chaotique et cohérent raconté durant ces deux saisons vaut assurément la chandelle.Le deuxième point est en revanche plus sensible à traiter : que vous révéler ou non du contenu depour vous donner envie de regarder sans dévoiler de trop les spécificités du show ? Se contenter du strict minimum pourra suffire pour certaines personnes, qui prendront davantage de plaisir à découvrir les détails et surprises par elles-mêmes (ce qui a été mon cas par exemple), quand d'autres seront probablement plus motivées si je rentre un petit peu dans les détails, sans pour autant divulguer pleinement le scénario. Je construirai donc ma chronique en deux temps.Restons en surface pour commencer.s'inspire des romans éponymes de Douglas Adams (auteur, également, du) et suit Todd (interprété par Elijah Wood, du), un loser trentenaire qui va faire la rencontre impromptue de l'excentrique Dirk Gently (Samuel Barnett, vu notamment dans, et dont je suis jaloux des vestes en cuir colorées). Ce dernier se qualifie lui-même de «», expliquant qu'il ne suit pas vraiment d'affaires établies, qu'il se laisse plutôt porter par l'univers qui place des indices sur son chemin pour résoudre des enquêtes, sans les chercher véritablement, et prônant que «».Ce duo improbable se retrouve, sans surprise, sur la route d'une affaire étrange, et Todd va finalement suivre Dirk, plus ou moins contre son gré. Vont alors s'enchaîner des événements, tous plusles uns que les autres, le spectateur se trouvant rapidement comme le pauvre Todd : complètement dépassé et perdu tant il se passe «» à priori insensés (ne vous en faites pas, tout finit par s'imbriquer ingénieusement).Cependant, l'énergie de Dirk - qui insuffle un excellent rythme aux épisodes -, l'ambiance bon enfant quasi permanente, qui règne sur la série malgré les quelques accès de violence souvent sanglants survenant de temps à autres, l'envie de comprendre le pourquoi du comment, ou encore les intéressantes relations entre les personnages, poussent à continuer de regarder. Et ce sans même parler de l'humour ravageur du show !

« Il s'agit sans hésitation de l'une des séries les plus perchées et colorées que j'aie pu voir »

Welcome to the SPOILER zone

Cette série est pour vous si : - Vous aimez l'absurde, l'aléatoire et le ???

- Vous voulez rire et vous triturer les méninges

- Vous recherchez une série courte et terminée (snif)

Cette série n'est pas pour vous si : - Vous n'avez pas une tolérance élevée à l'absurde et à l'aléatoire

- Une série qui se termine par une annulation brutale et un cliffhanger ce n'est pas possible

- Vous recherchez une série terre à terre



est une série hilarante, si tant est que vous possédiez une certaine inclinaison à l'absurde et au non-sens, s'agissant du scénario et des dialogues, et que vous acceptiez, à l'instar de Dirk, de vous laisser porter par ce qu'il se passe. Il s'agit sans hésitation, avec Utopia (deux séries qui partagent d'ailleurs le même compositeur, j'ai nommé Cristobal Tapia de Veer, il n'y a pas de coïncidence) de l'une des séries les plus perchées et colorées que j'aie pu voir, et les chances de rentrer dedans ou d'y rester imperméable sont, je pense, équivalentes.Impossible également de ne pas tirer son chapeau au casting qui cabotine à 200 % et dont le travail fait que l'alchimie de l'ensemble fonctionne à merveille. Il serait d'ailleurs injuste d'oublier les impeccables membres féminins du casting dans ces éloges, à commencer par Hannah Marks (interprète d'Amanda, la sœur de Todd, qui permet d'ajouter une sympathique couche dramatique au scénario) et Fiona Dourif dont je ne dévoilerai pas le formidable rôle. De même, je suis obligé de saluer les géniaux antagonistes, pour le casting desquels j'ai un véritable faible et dont je me retiens très fort de vous dévoiler l'identité.Maintenant que les base ont été passées en revue, et que j'estime en avoir suffisamment dit pour donner envie de regarder le show à celles et ceux qui ne veulent pas en savoir trop, je vais désormais m'adresser aux plus curieux et sceptiques d'entre vous. Si vous souhaitez conserver des surprises je vous invite donc à ne pas lire la suite et même, pourquoi pas, à ne pas regarder le trailer. J'espère que vous aimerezautant que moi et je suis désolé d'avance pour le sentiment de manque et d'énervement que vous risquez de ressentir à la fin de la saison 2.Pour les autres, pas de panique, je ne vais pas dévoiler d'éléments clés du scénario ! Je me contenterai simplement de vous parler des deux genres qui viennent s'ajouter à celui de la comédie, qui demeure le cœur de la série. En effet, les deux saisons sont assez différentes, puisque la première tend du côté de la science-fiction avec du voyage temporel (c'est à mon humble avis la meilleure, mais préparez vous pour quelques nœuds au cerveau), quand la seconde (très légèrement trop longue, mais tout de même excellente) s'oriente plutôt vers la fantasy (avec de la magie et tout).Voilà qui pourrait vous dé/motiver en fonction de vos goûts et attentes. Dans les deux cas il faudra patienter plusieurs épisodes pour commencer à comprendre le scénario, mais les éléments cités plus haut font que le show passe toujours comme du petit lait. Bon, sans déconner, BBC America ou Netflix, à quand la saison 3 ?!