La nouvelle chaîne du championnat de France de foot, Ligue1+, prend vie ce vendredi soir à 20h45, avec le match opposant Rennes à l'OM. Parmi toutes les offres proposées, une seule sort du lot. On vous la présente.
Cette fois ça y est, la Ligue 1 reprend ses droits ce vendredi 15 août 2025, en emmenant dans ses bagages son propre diffuseur, la chaîne Ligue 1+, portée par LFP Media. Le patron de la chaîne, Nicolas de Tavernost, a plutôt bien mené sa barque, puisque les opérateurs Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom distribueront tous Ligue1+. Molotov, RMC Sport, et l'ancien diffuseur DAZN également. Pourtant, l'offre la plus intéressante économiquement pour voir le championnat de France ne fait pas partie de cette liste. C'est un autre ex-diffuseur qui décroche la palme de la meilleure offre.
Proton VPN propose un large choix de serveurs dans plus de 115 pays vous permettant d'accéder à vos émissions et films en 4K, sans mise en mémoire tampon, ralentissement ni limitation.
Amazon Prime Video double tous ses concurrents sur Ligue1+
Et justement, la meilleure offre que nous avons pu dénicher pour la chaîne Ligue1+ se trouve sur Amazon Prime Video ! Pour arriver à ce constat assez basique, on a fait un petit calcul. C'est simple, si vous souscrivrez à l'abonnement annuel sur 12 mois, plutôt que de payer 19,99 euros par mensualité (ce qui vous coûterait 199,90 euros pour toute une saison), les distributeurs proposent tous Ligue 1+ à 14,99 euros/mois, avec une subtilité !
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices3 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Ultra HD (4K)
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
Jusqu'à la fin du mois d'août au moins, la plupart des distributeurs, notamment les fournisseurs d'accès à Internet, proposent de vous faire payer les trois premiers mois d'abonnement à Ligue1+ à 9,99 euros/mois, puis le reste à 14,99 euros/mois, sur la base d'une souscription de douze mois. À ce tarif, vous paierez 164,88 euros pour la saison 2025-2026 de Ligue 1. C'est déjà plus intéressant que de payer en version abo mensuel, même en coupant votre abonnement à la fin de l'été prochain.
Figurez-vous que Prime Video propose une offre décalée, par rapport à ses concurrents. La plateforme d'Amazon a mis sur pied un contrat de 12 mois qui ne vous coûtera que 12,99 euros/mois, soit 155,88 euros pour une année complète. Par rapport aux offres promotionnelles déjà en vigueur chez les opérateurs et les autres plateformes, on fait donc ici une économie de 9 euros pour la saison, soit 5 kg de spaghettis Panzani dans un magasin Intermarché à Marseille, ou quasiment quatre Tickets t+ pour prendre bus et métros à Paris.
La plateforme partie aussi pour être plus intéressante pour la seconde année d'abonnement
Amazon Prime Video dispose d'un second argument pour nous convaincre de basculer vers elle pour suivre la chaîne Ligue1+. On a jusqu'ici parlé de la première année d'abonnement, mais quid de la seconde ? Chez tous les distributeurs, à la fin de la première année, votre offre basculera en abonnement mensuel à 19,99 euros/mois, sauf si vous résiliez en bonne et due forme avant la fin de la première période d'engagement.
Si vous résiliez, vous pourrez de nouveau souscrire à un abonnement de 12 mois, dans les conditions tarifaires qui seront alors en vigueur, sans savoir aujourd'hui si elles seront plus favorables ou l'inverse aux conditions actuelles. C'est tout le problème ! Encore une fois, Amazon Prime Video tire son épingle du jeu en proposant un renouvellement du contrat chaque année, au tarif de 14,99 euros/mois par la suite.
Si vous privilégiez donc un abonnement avec engagement de 12 mois, via Prime Video ou autre, vous obtiendrez un « Pass Ligue 1 » qui donne l'accès à deux usagers. Mais attention, les services veilleront à ce que les accès ne soient pas dispatchés ou partagés à outrance. Une surveillance sera mise en place. Notons enfin que la chaîne sera accessible sur ordinateur et sur mobile. Divers appareils de streaming, les PlayStation, Xbox et Roky allongeront très vite cette liste.