Figurez-vous que Prime Video propose une offre décalée, par rapport à ses concurrents. La plateforme d'Amazon a mis sur pied un contrat de 12 mois qui ne vous coûtera que 12,99 euros/mois, soit 155,88 euros pour une année complète. Par rapport aux offres promotionnelles déjà en vigueur chez les opérateurs et les autres plateformes, on fait donc ici une économie de 9 euros pour la saison, soit 5 kg de spaghettis Panzani dans un magasin Intermarché à Marseille, ou quasiment quatre Tickets t+ pour prendre bus et métros à Paris.