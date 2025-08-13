Lapoule

Un peu à charge tout ça. Pour être un peu taquin je ne vais pas pleurer s’il y a plus de films comme « L’amour ouf » et moins comme « Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu 13 ».

J’adorerais qu’on ait notre Netflix, j’imagine que c’est la justification derrière tout ça. Petit à petit, faute de concurrence privé, Canal+ ressemble à un petit monopole d’état, privatisé. C’est le pire des deux mondes. Mais ils font des séries plutôt décente même si je ne pense pas être le public cible. Ma femme en regarde certaines en tous cas.

Je suis toujours émerveillé du succès hallucinant de l’export de la pop culture Coréenne, la stratégie de l’état est vraiment bien rodé et intéressante. Et quand je vois le succès de « Emily in Paris » je me dis que la recette est transposable. Dans le cadre de France 2030 il y a une stratégie pour être plus présent à l’international sur le film, on verra.