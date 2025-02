stack

Bonjour

Sur les chaînes d’infos TF1, FR3, M6 BFMTV et CNEWS il y a régulièrement des sujets, des débats pas assez approfondit journalistiquement, et avec une vision politique qui dicte la pensée unique et non réaliste des Français, qu’est-ce que je fais, je change de chaîne mais je ne suis pas fermé, je reviens pour continuer à m’informer.

Essayer cela vous serez moins stressé.