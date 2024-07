Tremblement de terre dans les médias : C8 et NRJ12, c'est fini ! De nouvelles chaînes arrivent sur la TNT

L'ARCOM, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, a sans doute pris la décision la plus impactante de sa jeune histoire. L'autorité a décidé d'écarter les chaînes C8, très largement occupée par Cyril Hanouna et ses programmes à l'antenne, et NRJ12, du processus de réattribution des fréquences télé. Autrement dit, les deux chaînes ne pourront plus émettre sur le mode de télévision numérique terrestre (TNT). Deux nouvelles chaînes, OF TV (Ouest-France TV) et RÉELSTV (CMI France) font leur apparition.