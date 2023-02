M6 restera sur son canal 6 : pourquoi l'ARCOM dit "non" au projet SIX de Xavier Niel

La décision de l'ARCOM annonce donc la fin du projet SIX, porté par un Xavier Niel offensif sur le sujet et particulièrement piquant avec M6, sans jamais nommer la chaîne d'ailleurs. Si le choix du régulateur n'est pas surprenant, celui-ci étant réputé assez conservateur, et M6 restant la chaîne la plus rentable d'Europe, la démarche a au moins eu le mérite de secouer le cocotier.