SIX : pourquoi la chaîne qui veut "remplacer M6" reçoit tant de soutiens du monde de la musique ?

Le jour de son passage devant le collège de l'ARCOM, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) a annoncé avoir signé un « accord ambitieux » avec le groupe NJJ Project 5523 qui propulse le projet SIX. L'accord, signé pour une durée de 5 ans, prévoit divers engagements de SIX vis-à-vis du monde culturel et des œuvres dites patrimoniales, regroupant fiction, documentaire de création, animation et spectacle vivant :