Xavier Niel est officiellement candidat à la reprise des fréquences TNT de M6, mais qu'est-ce que ça signifie ?

Xavier Niel n'est pas un inconnu dans l'univers des médias. L'homme d'affaires possède déjà le quotidien Le Monde ainsi que plusieurs titres de presse écrite en France et en Outre-Mer. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il essaie de s'emparer de M6. Il avait déjà candidaté pour le rachat de la chaîne en mai 2021, puis en octobre 2022, lorsque son propriétaire, le groupe allemand Bertelsmann, avait souhaité s'en débarrasser après l'échec de la fusion avec TF1, avant de finalement se raviser.

Le milliardaire est aussi l'un des actionnaires de Mediawan, l'un des plus grands pôles de production audiovisuelle, avec des programmes très forts comme C à Vous sur France 5 et des chaînes telles que RTL9 ou AB1. Il a également coproduit des films à succès comme Bac Nord. Récemment, le groupe a pris possession de Plan B, la société de production de Brad Pitt.

Xavier Niel sera-t-il à la tête de M6 en mai prochain, date à laquelle les membres de l'ARCOM devront rendre leur verdict ? Rien n'est moins sûr. Il serait délicat pour l'institution de changer le propriétaire de la fréquence, ce qui conduirait à la suppression de plusieurs centaines d'emplois. Xavier Niel devra également construire une chaîne de télévision de zéro, avec des investissements colossaux pour des audiences forcément plus basses dans les prochains mois.

Cette marque d'intérêt aurait d'autres visées. Xavier Niel souhaiterait montrer à l'ARCOM le sérieux de ses propositions, avec comme objectif le renouvellement d'autres fréquences en 2025, dont les chaînes C8 et CNews qui sont aujourd'hui dans le collimateur de l'ARCOM et du gouvernement pour leur ligne éditoriale très à droite et les nombreux dérapages de Cyril Hanouna dans son émission Touche pas à mon poste.

M6 va devoir néanmoins revoir son dossier et se doter de nouvelles ambitions pour contrer ce puissant concurrent. Le groupe audiovisuel aurait d'ailleurs revu à la hausse ses engagements en matière de production d’œuvres patrimoniales, notamment dans les secteurs du documentaire et de l'animation.