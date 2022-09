Xavier Niel pourrait racheter M6 : notre tour d'horizon des candidats

Xavier Niel, de son côté, est propriétaire du groupe Iliad et de l'opérateur Free, qui distribue toutes les chaînes de télévision. Certes, mais ce seul argument ne peut pas tenir, puisque Bouygues détient à la fois le groupe majeur TF1 et l'opérateur Bouygues Telecom. Et monsieur Freebox ne détient que 10 % du groupe Mediawan, géant français de la fiction. Le mariage Niel-Berloscuni permettrait au Français de soigner ses attaches en Italie, et à l'Italien de remettre un pied (et plus que ça) en France.