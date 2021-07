Free sur le point de quitter la Bourse

Le but de Xavier Niel est simple : retirer Iliad de la Bourse de Paris pour plus facilement débloquer les investissements et ainsi accélérer la transition du groupe télécom. Il lui fut donc récupérer les 29,37 % du capital qui ne lui appartiennent pas. En effet, à ce jour, Xavier Niel en détient 70,63 % grâce à la participation de la société HoldCo (qui initie l'OPA, en toute logique), société qu'il possède.