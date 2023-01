Rien ne va plus chez TF1 en 2022, que s'est-il passé ?

TF1 a donc vécu une année 2022 difficile, avec de multiples facteurs qui expliquent cette baisse de forme.

Le premier est évidemment l'arrivée de la TNT en 2005, puis l'essor des plateformes de streaming vidéo qui vient grignoter « le temps de cerveau disponible » des téléspectateurs français. Les habitudes de consommation ont changé, et les séries ou les fictions sont aujourd'hui privilégiées par rapport aux programmes de flux. Si TF1 garde quelques rendez-vous fédérateurs, comme les journaux de 13 heures et de 20 heures, ou de grands évènements en direct, les marques historiques (Koh-Lanta, The Voice…) voient leurs audiences baisser saison après saison.

TF1 a dû également affronter Canal+, qui a décidé de couper le flux sur son application myCanal ou pour les clients recevant la télévision par satellite en raison d'un désaccord commercial sur le coût des droits de diffusion des chaînes de la Une. Toutes les audiences ont pâti de cette interruption du signal, qui a duré près de deux mois et a impacté l'audience annuelle du groupe, sans assurance que les téléspectateurs partis ailleurs durant la période reviennent retrouver leurs anciens rendez-vous favoris.

Enfin, TF1 a dû gérer la fin brutale de la fusion annoncée avec le groupe M6. Le projet aurait donné naissance à un poids lourd de l'audiovisuel européen, avec la création de synergies entre les deux entreprises et la promesse d'investissements massifs dans les contenus pour rivaliser avec les plateformes de SVOD américaines.

Malheureusement pour elle, TF1 a dû renoncer devant à l'avis défavorable de l'Autorité de la concurrence et devra continuer sa route en solo, face à une concurrence accrue et les moyens presque illimités des Netflix, Amazon Prime Video et autres Disney+.