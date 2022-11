Vers une fusion de France Télévisions, Radio France et l'INA ? La fin de la redevance audiovisuelle fait des dégâts

Déjà poussé à faire des efforts depuis plus de 10 ans, France Télévisions doit en plus préparer l'année 2023 sans la ligne budgétaire correspondant à la redevance télé. La suppression de la contribution à l'audiovisuel public, une mesure promise par Emmanuel Macron, contribue à créer un trou de 45 millions d'euros, que France Télévisions ne parvient pas à boucher. Interrogée par nos confrères du Figaro, la présidente-directrice générale du groupe, Delphine Ernotte, considère qu'une fusion des multiples acteurs de l'audiovisuel public a du sens, pour préserver la portée et la liberté de parole de ses médias.