Suppression de la redevance télé, bonne ou mauvaise nouvelle ?

Une question se pose désormais : que doit-on penser de cette suppression ? Au sens strictement économique, le consommateur français qui déclarait posséder un téléviseur économisera 138 euros, de quoi amortir une partie (une partie seulement) de la hausse du coût de la vie de ces derniers mois et années. Au sens symbolique, elle privera l'audiovisuel public de ressources fondamentales et d'une relative indépendance vis-à-vis des annonceurs, même si beaucoup ont remis en cause, ces dernières, sa dépendance vis-à-vis du « pouvoir », notamment au jeu des nominations des dirigeants.