Le Parlement réfléchit à interdire les boutons « Netflix », « Disney+ » et autres « Amazon Prime » des télécommandes

Les patrons du PAF s’offusquent également du manque de visibilité des chaînes en direct, des services de replay et de Salto , la plateforme de streaming à la française, sur les écrans d'accueil qui privilégient les concurrents américains. L’enjeu est là aussi important puisque la télévision via les box reste majoritaire. Néanmoins, les acteurs français ont obtenu gain de cause sur ce dernier point. Un nouvel article ajouté à la loi de 1986 sur l'audiovisuel prévoit qu’à partir du 1er janvier les interfaces des téléviseurs, enceintes et autres appareils connectés assurent une « visibilité appropriée » des « services d'intérêt général » sous peine de sanction ou de mise en demeure. Reste à savoir comment cet article de loi va être utilisé et interprété puisqu’un certain flou règne encore.