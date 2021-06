Netflix, Prime Video et Disney+ vont reverser jusqu'à 25 % de leur chiffre d'affaires à la production audiovisuelle française

L'annonce était fermement attendue par l'industrie du cinéma français. Netflix , Amazon Prime Video et Disney+ , pour ne citer qu'eux, vont désormais devoir vont devoir verser une part du chiffre d'affaires qu'ils génèrent en France. Le décret SMAD, pour « services de médias audiovisuels à la demande », entrera en vigueur ce 1er juillet. Cette mesure aura à cœur de rebattre les cartes en forçant les géants américains à financer la fiction française à la télévision et au cinéma. En effet, l'exécutif français veut rééquilibrer le rapport de force entre les plateformes, les chaînes télé et les salles de cinéma.