Polémique autour du minuscule impôt sur les bénéfices payé par Netflix en France en 2019

La preuve aujourd'hui avec le montant d'imposition déclaré par le géant américain pour le territoire français. Pour l'année 2019, Netflix a payé un montant de seulement 564 174 euros pour un chiffre d'affaire déclaré de 26 millions d'euros.

Comme nos confrères de Capital l'expliquent, ces montants n'ont aucun sens par rapport au nombre d'abonnés à Netflix en France. Au dernier comptage, le service de streaming video comptait 6,7 millions d'abonnés sur le territoire.

Si l'on multiplie ce chiffre par le prix de l'abonnement moyen, soit 11,99€ correspondant à la formule HD la plus souscrite, on atteint à la louche un chiffre d'affaire de 800 millions d'euros rien qu'en France et 80 millions d'euros de bénéfices estimés.