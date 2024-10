Dans un rapport publié le 7 octobre et intitulé How TV Watches Us: Commercial Surveillance in the Streaming Era, le CDD dresse un tableau inquiétant des méthodes et techniques utilisées par l'industrie pour pister les consommateurs par le biais de leurs téléviseurs connectés. L'acquisition d'un téléviseur connecté y est même dépeinte comme "introduire un cheval de Troie numérique chez soi".