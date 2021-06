Les députés ont voté ! Les smartphones reconditionnés seront bien frappés de la redevance copie privée

Avec cette redevance, et au moins jusqu'à la fin de l'année 2022, chaque smartphone reconditionné vendu avec une capacité de stockage comprise entre 32 et 64 Go sera frappé d'une taxe de 7,20 euros (7,80 euros pour les tablettes), au titre de la copie privée. Ce montant grimpe à 8,40 euros (9,10 euros pour les tablettes) pour les appareils supérieurs à 64 Go. On se rapproche ici assez nettement des tarifs du neuf, respectivement de 12 et 14 euros. Ainsi, un smartphone de 64 Go reconditionné rapportera aux ayants droit de la copie privée, sur son cycle de vie complet (achat neuf + achat reconditionné), la coquette somme de 22,4 euros.