L'UFC-Que Choisir s'attaque officiellement à la rémunération pour copie privée sur le reconditionné

L'UFC-Que Choisir est inquiète. L'association de consommateurs monte au front cette semaine pour essayer d'alerter l'opinion, mais aussi et surtout les députés français au sujet de l'extension possible de la redevance copie privée aux produits électroniques de stockage reconditionnés. Elle estime qu'une telle insertion dans la loi serait comparable à un « coup de canif au développement de l'économie circulaire et au pouvoir d'achat des consommateurs les plus défavorisés ». Elle a aussi engagé une action devant le Conseil d'État.