Selon le baromètre Recommerce, en 2024, en France, 20 % des smartphones (soit 1 sur 5) sont d'occasion, contre 7 % des mobiles utilisés en 2018. C'est dire si les smartphones et tablettes d'occasion séduisent de plus en plus de consommateurs en quête de bonnes affaires et soucieux de l'environnement.

Sauf que la DGCCRF vient jeter un pavé dans la mare. Son enquête menée en 2022 auprès de 131 établissements jette comme un discrédit sur ce secteur en révélant des pratiques pour le moins douteuses. Tests bâclés et information clientèle approximative font grincer le gendarme de la consommation des dents, d'autant que la réglementation encadrant l'utilisation du terme « reconditionné » est entrée en vigueur début 2022.