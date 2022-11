Écolo et économique : le reconditionné de smartphones et d'ordinateurs explose en France

Selon les données glanées par l'IFOP, plus de 6 Français sur 10 (62 % très précisément) déclarent avoir acheté ou avoir l’intention d’acheter un smartphone reconditionné, soit une tendance à la hausse de 6 % par rapport à 2021.

Ce chiffre chute toutefois de moitié (31 %) en ce qui concerne les ordinateurs reconditionnés. Pourtant, même si ce marché peine à se faire une place, le taux de satisfaction qu'il suscite est élevé. En effet, 73 % des acheteurs ont exprimé leur intention de passer à nouveau par ce biais dans le futur.





Parmi les éléments qui incitent à opter pour un smartphone reconditionné, on trouve le prix, bien sûr, mais aussi la garantie et la préservation de l'environnement. À l'inverse, les principales craintes vis-à-vis de ce marché concernent une durée de vie plus courte, un produit globalement moins fiable, sans oublier une garantie qui pose question.

En 2022, 7 % des Français âgés de 18 à 65 ans déclarent avoir déjà acheté pour eux-mêmes ou pour l'entourage un téléphone reconditionné, soit le double par rapport à 2018. À plus de 60 %, ce sont les marketplaces et autres spécialistes en reconditionnement sur le Web qui sont les plus prisés pour ce type d'achat.